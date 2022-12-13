DPA: страны Евросоюза хотят заморозить средства Венгрии из фонда ЕС

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Речь идет о более чем шести миллиардах евро, которые должны были выделить Венгрии на восстановление экономики после пандемии. Известно, что государство выступает на стороне России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; 5-tv.ru

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Евросоюз намерен лишить финансирования Венгрию, которая активно выступает против санкций. Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на анонимный дипломатический источник.

По его данным, ЕС собирается заморозить средства из Фонда сбалансированного развития, которые полагались государству как члену содружества. Речь идет о более чем шести миллиардах евро, которые должны были выделить Венгрии на восстановление экономики после пандемии. Якобы в Брюсселе опасаются, что эти деньги Будапешт использует не по назначению из-за коррупции в венгерском правительстве. Чтобы удержать выплату, нужно одобрение как минимум 15-ти стран ЕС. И многие, предварительно, уже дали согласие.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что им нужно быть готовыми к серьезным нападкам со стороны Евросоюза. Министр подчеркнул: в попытке навязать свою политику Будапешту, в том числе в отношении России, Брюссель использует все виды шантажа.

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