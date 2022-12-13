В России электросамокаты оснастят системами замедления

То же будет касаться гироскутеров и моноколес.

С нового года гонять на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах больше не получится. 1 февраля 2023 года в России начинает действовать новый ГОСТ для производителей этих устройств. Об этом «Известиям» рассказали в Росстандарте.

По новым правилам, электронные средства индивидуальной мобильности не смогут развивать скорость выше 25 километров в час. При этом, их необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках.

Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании, будут указывать, что их продукция соответствует ГОСТу. В связи с этим, подобные устройства могут оказаться значительно дороже. В Минпромторге отметили, что новый стандарт повысит уровень безопасности как водителей таких средств, так и окружающих.