В России электросамокаты оснастят системами замедления

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В РФ приняли новый ГОСТ для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Подоксенов; 5-tv.ru

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То же будет касаться гироскутеров и моноколес.

С нового года гонять на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах больше не получится. 1 февраля 2023 года в России начинает действовать новый ГОСТ для производителей этих устройств. Об этом «Известиям» рассказали в Росстандарте.

По новым правилам, электронные средства индивидуальной мобильности не смогут развивать скорость выше 25 километров в час. При этом, их необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках.

Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании, будут указывать, что их продукция соответствует ГОСТу. В связи с этим, подобные устройства могут оказаться значительно дороже. В Минпромторге отметили, что новый стандарт повысит уровень безопасности как водителей таких средств, так и окружающих.

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