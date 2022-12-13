«Я с этим борюсь»: праздники и выходные в Израиле капают на нервы Собчак

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 139

Ксению Собчак раздражают постоянные праздники и выходные дни в Израиле

«Я с этим борюсь»: праздники и выходные в Израиле капают на нервы Собчак

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость не любит, когда ее планы рушатся из-за непредвиденных обстоятельств.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не любит постоянные праздники и дополнительные выходные в Израиле. Иногда ей кажется, что там граждане отдыхают больше, чем работают. Об этом эпатажная звезда сообщила в ходе беседы с комиком Михаилом Шацем* на своем YouTube-канале.

«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», — объяснила звезда.

Шац, в свою очередь, согласился с мнением собеседницы. По его словам, в Израиле часто могут отложить решение важного вопроса из-за наступившего праздника. Однако шутник видит в этом свою изюминку, якобы такой уклад демонстрирует жизнерадостность и оптимизм местного населения.

Правда, несмотря на положительную сторону праздничной особенности Израиля, Михаил все равно тоскует по Родине, которую предал. Недавно артист объяснял, что приближение Нового года расстраивает его, ведь этот праздник хочется отметить в уютном Санкт-Петербурге, а не на чужбине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему актер Максим Виторган так часто прилетает из Израиля в Россию.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

10:07
Ряд стран ЕС «обиделся» на Макрона после его слов о безопасности России
9:47
Луганский хлебокомбинат кормит население в течение восьми лет под обстрелами
9:38
Плату за установку «умных» счетчиков могут включить в квитанции за ЖКУ в России
9:29
Российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку
9:22
Корреспондент «Известий» выяснил, где купить оригинальное моторное масло и не переплатить
9:13
«Я с этим борюсь»: праздники и выходные в Израиле капают на нервы Собчак

Сейчас читают

Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023