Жуткое ДТП в Москве: машина скорой помощи перевернулась от столкновения

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В Москве в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадал фельдшер

Фото, видео: 5-tv.ru

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Чудом в результате столкновения автомобилей на ночных дорогах столицы никто не погиб.

На западе Москвы в результате аварии перевернулась машина скорой помощи. Пока ее не поставили на колеса, на Можайском шоссе образовалась большая пробка.

В результате ДТП один человек пострадал. Его увезли на другой карете скорой, которая подъехала к месту аварии. К этому часу, согласно данным Дептранса Москвы, перевернувшуюся машину убрали и движение автомобилей по Можайскому шоссе уже восстановлено.

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