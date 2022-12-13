«Потеря управления и хаос»: эксперт разъяснил, почему ВСУ стреляют по своим

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 014

Военный эксперт Литовкин: в украинской армии царит безалаберность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В войсках Украины сейчас происходит полная потеря управления.

Военные Украины все больше теряют хватку. В частности, они совершают много ошибок, а открывая стрельбу — вообще путают «своих» и «чужих». О том, что творится с ВСУ Украины и кто в этом виноват, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, в военной сфере Украины происходит полный бардак.

«Это просто безалаберность, которая существует в украинской армии. Просто бездарность тех людей, которые там воюют. Халатность. Конечно, подводит еще Starlink и техника. Люди обезумели от того, что они терпят поражение, что их там бьют на каждом шагу. Они уже в агонии отстреливаются и не всегда понимают, где свои, а где чужие. У них есть большие проблемы со связью и из-за этого они лишены всех ориентиров и стреляют по своим. На фронте это бывает, но когда это происходит регулярно, то это говорит о полном хаосе в управлении войсками», — рассказал эксперт.

Литовкин также добавил, что в войсках Украины сейчас происходит полная потеря управления, а военные вообще не знают, кто вокруг них находится.

Еще в октябре военные Украины, дислоцированные в районе Соледара, напрочь потеряли связь и стали атаковать по другим украинским боевикам. Они обстреляли свои же подразделения из минометов. Как тогда отмечалось, националисты Незалежной всячески пытаются перейти в наступление и исчерпывают резервы, направляя мобилизованных военных на линию соприкосновения через Сватово и Кременную.

Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, обстановка на фронте достаточно сложная. Однако это не пугает российских военнослужащих, у ВС РФ есть хорошие сдвиги вперед на Угледарском и Марьинском направлениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим.

Тема:
Спецоперация
13 дек
Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи
13 дек
Запашный рассказал, какие российские животные работают в зоне СВО
13 дек
Свыше 400 украинских националистов задержали при попытке попасть в Россию
13 дек
ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам
13 дек
Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя
13 дек
Как усидеть на двух стульях: почему Орбакайте скрывает свою политическую позицию
13 дек
Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
13 дек
Российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку
13 дек
Неуловимые ракеты «Искандера»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
13 дек
Рожденный на Украине «Гоблин» Пучков предрек ей крах: «Общество умело свели с ума»
+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

14:41
«Мысли закрадываются»: Барецкий обвинил в своем избиении известного певца
14:35
Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи
14:22
Россия может вернуть статус главного поставщика газа в ЕС
14:16
Концерты и реклама: откуда у Джигана и Самойловой деньги на вторую свадьбу
14:03
Полиция Сербии задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косово
13:58
«Как можно обнажать?!» — Кушанашвили обрушился гневом на Харламова и Асмус

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023