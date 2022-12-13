Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 104

Офицер НМ ДНР Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной

Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Националисты Незалежной хотят уничтожить российских бойцов, но вместо этого уничтожают сами себя.

Украинские военные под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) атаковали друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на источник в разведке. Он отметил, что между двумя позициями ВСУ обнаружена артиллерийская и стрелковая перестрелка.

«Это может быть связано с потерей управления и связи. Либо это выяснение отношений между наемниками и вооруженными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении», — приводит его слова ТАСС.

К слову, еще в октябре военные Украины, дислоцированные в районе Соледара, напрочь потеряли связь и стали атаковать по другим украинским боевикам. Они обстреляли свои же подразделения из минометов. Как тогда отмечалось, националисты Незалежной всячески пытаются перейти в наступление и исчерпывают резервы, направляя мобилизованных военных на линию соприкосновения через Сватово и Кременную.

Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, обстановка на фронте достаточно сложная. Однако это не пугает российских военнослужащих, у ВС РФ есть хорошие сдвиги вперед на Угледарском и Марьинском направлениях. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова про военный быт и обязанности СВО. Чиновник пошел на фронт в качестве добровольца и выполняет задачи вместе с другими защитниками родины.

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