Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
Офицер НМ ДНР Марочко сообщил о перестрелке между украинскими позициями в районе Кременной
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Националисты Незалежной хотят уничтожить российских бойцов, но вместо этого уничтожают сами себя.
Украинские военные под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) атаковали друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на источник в разведке. Он отметил, что между двумя позициями ВСУ обнаружена артиллерийская и стрелковая перестрелка.
«Это может быть связано с потерей управления и связи. Либо это выяснение отношений между наемниками и вооруженными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении», — приводит его слова ТАСС.
К слову, еще в октябре военные Украины, дислоцированные в районе Соледара, напрочь потеряли связь и стали атаковать по другим украинским боевикам. Они обстреляли свои же подразделения из минометов. Как тогда отмечалось, националисты Незалежной всячески пытаются перейти в наступление и исчерпывают резервы, направляя мобилизованных военных на линию соприкосновения через Сватово и Кременную.
Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, обстановка на фронте достаточно сложная. Однако это не пугает российских военнослужащих, у ВС РФ есть хорошие сдвиги вперед на Угледарском и Марьинском направлениях. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова про военный быт и обязанности СВО. Чиновник пошел на фронт в качестве добровольца и выполняет задачи вместе с другими защитниками родины.
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