«Дружат против нас»: Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 46

Сам продюсер заявил, что не планирует уезжать из страны.

«Дружат против нас»: Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что уехавшие артисты не смогут построить на чужбине успешную карьеру.

«Никогда они не станут там звездами, все это иллюзия», — рассказал он в интервью dni.ru.

Продюсер возмущен тем, что покинувшие Родину артисты поливают грязью Россию. Пригожин указал, что нельзя издеваться над тем, что сейчас происходит в стране.

«Поэтому, то, что делают и говорят некоторые наши коллеги-артисты просто недопустимо. Они могут иметь свою точку зрения, но я не согласен с тем, что сегодня они дружат против нас», — отметил он.

Пригожин признался, что сам он и не думает уезжать из страны.

После того, как Россия начала специальную военную операцию 24 февраля текущего года, многие знаменитости покинули страну. Например, актриса Рената Литвинова и певица Земфира поселились во Франции, артистка Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, а певица Алла Пугачева стала гражданкой Израиля. Все сбежавшие из России звезды, словно по указке начали открыто злословить и оскорблять Россию и россиян.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пригожин объяснил, почему певица Валерия отказалась брать его фамилию после замужества.

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