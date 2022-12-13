«Дружат против нас»: Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд
Сам продюсер заявил, что не планирует уезжать из страны.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что уехавшие артисты не смогут построить на чужбине успешную карьеру.
«Никогда они не станут там звездами, все это иллюзия», — рассказал он в интервью dni.ru.
Продюсер возмущен тем, что покинувшие Родину артисты поливают грязью Россию. Пригожин указал, что нельзя издеваться над тем, что сейчас происходит в стране.
«Поэтому, то, что делают и говорят некоторые наши коллеги-артисты просто недопустимо. Они могут иметь свою точку зрения, но я не согласен с тем, что сегодня они дружат против нас», — отметил он.
Пригожин признался, что сам он и не думает уезжать из страны.
После того, как Россия начала специальную военную операцию 24 февраля текущего года, многие знаменитости покинули страну. Например, актриса Рената Литвинова и певица Земфира поселились во Франции, артистка Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, а певица Алла Пугачева стала гражданкой Израиля. Все сбежавшие из России звезды, словно по указке начали открыто злословить и оскорблять Россию и россиян.
Как ранее писал 5-tv.ru, Пригожин объяснил, почему певица Валерия отказалась брать его фамилию после замужества.
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