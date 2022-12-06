Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась брать его фамилию после замужества

Для артистки брак с продюсером стал третьим, и самым долговечным, но фамилию в нем она предпочла носить девичью.

Певица Валерия отказалась брать фамилию третьего мужа — продюсера Иосифа Пригожина. После замужества она оставила девичью (Настоящее имя исполнительницы Алла Перфилова. — Прим. ред.). Пара счастлива в браке с 2004 года, и в этом, возможно, заслуга артистки, прислушавшейся в свое время к суеверным сигналам сердца.

Как рассказал Иосиф Пригожин в эфире ток-шоу на федеральном канале, за годы отношений с мужчинами Валерия выявила плохую примету. Связана она оказалась именно со сменой фамилии при замужестве. С двумя предыдущими мужьями певица не могла построить счастливую семью после того как меняла паспорта.

«Она сказала: „Как только беру фамилию мужа — сразу развожусь“. Поэтому решила не брать на всякий случай», — поделился Пригожин.

Первый брачный союз Валерии продлился всего два года. Ее избранником был музыкант Леонид Ярошевский, вместе с ним будущая звезда переехала в Москву из Саратова и поступила в Институт Гнесиных. Вторым супругом стал продюсер Александр Шульгин, ему исполнительница родила троих детей.

Развод был громким, Валерии пришлось бороться за право воспитывать наследников — Анну, Артемия и Арсения. Не раз в прессе обсуждалось домашнее насилие и атмосфера страха, царившая в доме звезд на протяжении десяти лет из-за тиранства Шульгина. Через два года после расторжения этого брака артистка пошла под венец с Пригожиным.

Дети подарили паре уже двоих внуков. У сына Валерии родилась дочь в 2021-м, а у дочери Пригожина — сын в 2022-м. Продюсер растил наследников супруги как родных, общих у них не появилось.

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