Врач назвал пять главных привычек, которые продлевают жизнь

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 59

Врач-геронтолог Абрамов: сбалансированное питание поможет продлить жизнь

Врач назвал пять главных привычек, которые продлевают жизнь

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В борьбе со старостью помогают не только косметологические процедуры.

На днях министр здравоохранения России Михаил Мишустин сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос на 1,8 года. Кроме того, ожидается, что он будет увеличиваться. Как же продлить себе жизнь? Об этом рассказал врач-геронтолог Михаил Абрамов.

Специалист отметил, что в мире тратится на борьбу со старением около 110 миллиардов долларов в год, а в ближайшие десять лет эта цифра может вырасти до 610 миллиардов. В эту сумму входят всевозможные лабораторные исследования и масштабные эксперименты. Однако продолжительность жизни зависит не только от косметологии или препаратов.

Чтобы жить дольше, человек должен соблюдать следующие условия:

  • сбалансированное питание;
  • спорт;
  • отказ от пагубных привычек;
  • поддержание нормального веса;
  • полноценный сон.

Из-за регулярного плохого сна может возникнуть ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение. Полноценный сон — один из гарантов долголетия. Кроме того, важно не забывать про физические нагрузки. Можно делать упражнения хотя бы 30 минут в день.

«Следите за своим весом. Если у вас индекс массы тела превышает допустимую норму, то это плохой сигнал. Значит, пора заняться своим рационом и включить в свои планы поход в спортивный зал. Употребляйте только свежие продукты, не ешьте жареные блюда, лучше употреблять отварные продукты или те, которые приготовлены на пару», — рассказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист напомнил, что алкоголь и курение — это те привычки, которые вызывают зависимости и онкологию. Взрослый человек может употреблять один бокал вина или пива в сутки на одну порцию приема пищи.

Согласно исследованиям международных ученых, люди, которые следовали упомянутым пунктам, продлили себе жизнь в среднем от пяти до десяти лет. Те, кто этого не делал, прожил короткую жизнь, заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-7 привычек, которые помогут привлечь в жизнь любовь.

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