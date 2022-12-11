ТОП-7 привычек, которые помогут привлечь в жизнь любовь
Любить, улыбаться и мириться с недостатками — именно это приблизит вас к любимому человеку.
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Найти свою любовь мечтают все, но не у всех получается это сделать. Тогда приходится разбираться в человеческой психологии.
Портал RSUTE поделился полезными привычками, которые помогут быстрее привлечь любовь в свою жизнь.
Думать о себе
Здравый эгоизм будет благотворно влиять на вашу жизнь и здоровье. Как только вы начнете жить ради кого-то другого, можете забыть о жизненных силах и уверенности в себе. Партнеры должны поддерживать друг друга, но уметь существовать отдельно как полноценные личности.
Улыбаться
Улыбчивый человек скорее привлечет внимание, чем человек грустный. Поэтому не забывайте улыбаться окружающим и делиться с ними своим позитивом. С улыбкой на лице может быть больше шансов привлечь противоположный пол.
Ярко и красиво одеваться
Внешний вид играет важную роль — человек в яркой красивой одежде кажется намного привлекательнее тех, кто ходит в черных вещах. Не отказывайтесь от элегантного черного, но добавьте в гардероб парочку цветных деталей, чтобы на вас обращали внимание.
Давать людям свободу
Не пытайтесь в чем-то ограничивать людей, так вы их только оттолкнете. Друзьям, близким и любимым нужна свобода. Избавьтесь от привычки ревновать и научитесь доверять своей второй половинке.
Не обращать внимание на недостатки людей
Если вам не нравится кто-то из-за его недостатков, не надо критиковать или пытаться изменить человека. Либо примите его таким, либо прекратите общение.
Забыть о прошлом
Новое придет в вашу жизнь, когда вы отпустите старое. Расставаться с любимыми грустно, но нельзя жить прошлым, иначе этот груз не даст вам времени на новые отношения.
Удерживать личные границы
Не пренебрегайте вашим комфортном — если открыться слишком сильно, этим могут воспользоваться. Найдите золотую середину, чтобы вас не считали закрытым, но и не забирали вашу свободу.
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