Анастасия Волочкова нашла мужчину своей мечты: «У меня скоро свадьба»

Танцовщица сообщила, что в ее личной жизни полный успех, опровергнув тем самым обвинения уральской свахи, якобы искавшей ей спутника жизни.

Балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе. Она заявила, что не ищет спутника жизни, тем более через брачное агентство, опровергнув тем самым обвинения в непристойном поведении со стороны свахи Едены Толкачевой из Екатеринбурга. Об этом пишет KP.RU. Прежде женщина заявила в беседе с журналистами, что танцовщица поручала ей поиск мужа, да не простого, а непременно миллионера, который будет спонсором всех ее проектов.

Толкачева утверждала, что подобрала для балерины трех мужчин, но все они отказались от свидания со звездой из-за ее скандальной репутации. Знаменитости это не понравилось, и она устроила провокацию — назвала клиентов свахи идиотами, а ее плохим специалистом. Кроме того, показала супругу Толкачевой свой легендарный шпагат и заявила — все мечтают о такой женщине, как она, а в сексуальных фантазиях представляют ее с ногами врозь. Волочкова ответила обвинительнице.

«У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви. Если речь о ком-то, кто хочет пропиариться за счет моего имени, то таких очень много», — сказала балерина.

Судя по постам Волочковой в личном блоге, бесконечная череда молодых любовников, имена которых едва успевали запоминать поклонники, позади. Танцовщица вовсю делится радостью, говорит, что всю жизнь искала своего «Деда Мороза» и наконец нашла. Хвасталась огромными охапками цветов, желала всем обрести такое же безграничное счастье, чтобы не приходилось завидовать. Но личность волшебного мужчины пока держится в строгом секрете.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала о своем первом романтическом свидании и самом трогательном подарке от возлюбленного, который до сих пор кажется ей дороже всех букетов и бриллиантов от других мужчин.