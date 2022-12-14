Спустя три недели после свадьбы дочки певица Слава заявила: «Я уже бабушка»

Артистка случайна выдала тайну наследницы в шутливой беседе с коллегой Стасом Михайловым.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, случайно намекнула на беременность 23-летней дочери Александры Морозовой. Исполнительница заявила, что она уже бабушка, всего через три недели после свадьбы наследницы. Девушка долго скрывала своего бойфренда от публики, показался миру 25-летний Андрей Дедов только в день бракосочетания. Теперь стараниями тещи стал известен и его новый статус папы.

Пышного торжества Морозова и Дедов не устраивали. Обошлись церемонией в ЗАГСе в кругу семьи и близких друзей. Но было и красивое белое платье, и букет, который, к слову, поймала мама невесты. Слава устраивает конфузы один за другим. На свадьбу она явилась в джинсах и клетчатой рубахе, решив, что на роспись не надо наряжаться. Недавно заявила, что если и пойдет замуж сама, то точно не за избранника Анатолия Данилицкого, с которым живет уже 20 лет.

Накануне на концерте «Наш Новый год» в Crocus City Hall Слава выступала со Стасом Михайловым. Встретив коллегу, певец сделал комплимент ее роскошному платью и поспешил рядом с ней сфотографироваться. Пока звезды позировали перед камерами, между ними произошел любопытный диалог. Его заснял корреспондент Woman.ru.

«Мамочка, дышите», — пошутил Михайлов.

«Я уже бабушка», — ответила ему Слава.

Артистке 42 года, и хотя она давно мечтает о внуках, причем желательно сразу двойняшках, смеяться над своим возрастом еще рановато. Кроме того, недавно Сланевская преобразилась в руках пластического хирурга и стала выглядеть еще моложе. Да и Александра Морозова незадолго до свадьбы говорила в интервью, что очень ждет предложения руки и сердца. Куда спешила молодая девушка? Раскрыла ли мама ее большой секрет? Официальных заявлений о беременности, стоит отметить, от знаменитостей не поступало.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Слава похвасталась подарком за 18 миллионов рублей, который сделала себе любимой к Новому году.