Спустя три недели после свадьбы дочки певица Слава заявила: «Я уже бабушка»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 869

Выдавшая дочку замуж три недели назад певица Слава сообщила, что стала бабушкой

Спустя три недели после свадьбы дочки певица Слава заявила: «Я уже бабушка»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка случайна выдала тайну наследницы в шутливой беседе с коллегой Стасом Михайловым.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, случайно намекнула на беременность 23-летней дочери Александры Морозовой. Исполнительница заявила, что она уже бабушка, всего через три недели после свадьбы наследницы. Девушка долго скрывала своего бойфренда от публики, показался миру 25-летний Андрей Дедов только в день бракосочетания. Теперь стараниями тещи стал известен и его новый статус папы.

Пышного торжества Морозова и Дедов не устраивали. Обошлись церемонией в ЗАГСе в кругу семьи и близких друзей. Но было и красивое белое платье, и букет, который, к слову, поймала мама невесты. Слава устраивает конфузы один за другим. На свадьбу она явилась в джинсах и клетчатой рубахе, решив, что на роспись не надо наряжаться. Недавно заявила, что если и пойдет замуж сама, то точно не за избранника Анатолия Данилицкого, с которым живет уже 20 лет.

Накануне на концерте «Наш Новый год» в Crocus City Hall Слава выступала со Стасом Михайловым. Встретив коллегу, певец сделал комплимент ее роскошному платью и поспешил рядом с ней сфотографироваться. Пока звезды позировали перед камерами, между ними произошел любопытный диалог. Его заснял корреспондент Woman.ru.

«Мамочка, дышите», — пошутил Михайлов.

«Я уже бабушка», — ответила ему Слава.

Артистке 42 года, и хотя она давно мечтает о внуках, причем желательно сразу двойняшках, смеяться над своим возрастом еще рановато. Кроме того, недавно Сланевская преобразилась в руках пластического хирурга и стала выглядеть еще моложе. Да и Александра Морозова незадолго до свадьбы говорила в интервью, что очень ждет предложения руки и сердца. Куда спешила молодая девушка? Раскрыла ли мама ее большой секрет? Официальных заявлений о беременности, стоит отметить, от знаменитостей не поступало.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Слава похвасталась подарком за 18 миллионов рублей, который сделала себе любимой к Новому году.

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Спустя три недели после свадьбы дочки певица Слава заявила: «Я уже бабушка»

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