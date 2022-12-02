Артистка замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким, но порой ей хочется делать себе приятные сюрпризы самостоятельно.

Певица Слава похвасталась новым приобретением. На днях артистка стала обладательницей минивэна Mercedes-Benz V300. Машину она буквально урвала у официальных дилеров, пока они не ушли с российского рынка.

«Последняя машинка из салона Mercedes, которую я успела заказать и забрать у официалов до их ухода из России. По стоимости вышла чуть больше, чем я планировала, — 18 миллионов. Но эта рабочая лошадка того! Аки пчелка, все сама. Сама себе подарок сделала к Новому году. Я заслужила!» — призналась знаменитость в беседе с Super.

В машине есть панорамная крыша, фоновая подсветка и встроенный холодильник. Теперь артистка обладательница настоящего дома на колесах. Она призналась, что отныне ей будет комфортно ездить на гастроли. При этом отметила, надеется: вдруг ближе к лету кто-нибудь подарит ей кабриолет? Возможно, певица намекнула на мужа Анатолия Данилицкого, с которым в браке уже более 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько певица Слава отдала за пластическую операцию.

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