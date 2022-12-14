Актер Миронов о сексе и алкоголе в паре: «Это способ выяснения отношений»

Знаменитый артист сыграл непростого героя в спектакле Данила Чащина в Театре Наций.

Актер театра и кино Евгений Миронов высказался об отношениях между мужчиной и женщиной через призму своего героя в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?» по пьесе трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби. Миронов сыграл стареющего профессора, который вместе со своей супругой Мартой боится одиночества вдвоем. При этом оба мучают друг друга: пьяный агрессивный разговор выводит на эмоции пару, обвинения и измены.

«И алкоголь, и секс — это способ выяснений отношений друг с другом. Марта (героиня спектакля) — алкоголичка. Это диагноз, с которыми Джордж (герой спектакля) борется разными способами. Или секс практически у него на глаза с другим мужчиной — это провокация, вызов Джорджа на какие-то действия. Это не пошлость, не разврат, а призыв: „Ты сделай что-нибудь, иначе я сейчас пойду с другим мужчиной на твоих глазах“. Действие — контрдействие. Это настоящая война», — сказал прославленный актер в интервью 5-tv.ru за кулисами Театра Наций.

По рассказу режиссера Данилы Чащина, главный герои спектакля пытаются таким способом реанимировать свои взаимоотношения. Евгений Миронов считает, что люди, находясь долгое время в браке, могут упасть на самое дно, таким образом «обнулив» все и начав с чистого листа, но не все так умеют.

«Это очень страшно, и не все на это способны. Предпочитают придуриваться. И до конца изменять друг другу, жить и знать друг про друга все, тем не менее врать и лгать, принимая эту ложь», — заключил Миронов.

К слову, актер никогда не любил распространяться о личной жизни, поэтому публика не сразу узнала о его сыне Петре от суррогатной матери.

«Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне помогли завести Гарри и Лизу», — рассказывал источник в 2019 году.

Доподлинно неизвестно, но, кажется, что сейчас сердце Евгения Миронова свободно. Он воспитывает сына и появляется с ним на светских мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Евгений Миронов шел к всенародной любви и славе.