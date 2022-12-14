Шольц продолжает давить на страны ЕС, чтобы настроить других против России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Канцлер Германии Шольц предостерег страны ЕС от блокировки антироссийских санкций

Шольц продолжает давить на страны ЕС, чтобы настроить других против России

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Gora

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Шольц добавил, что Европа продолжит помогать Украине во всех сферах, включая финансовую, гуманитарную и военную.

Канцлер Германии Олаф Шольц оказывает давление на Евросоюз и продолжает настаивать на введение санкций в отношении России, пока конфликт на Украине не закончится. Об этом пишет Reuters.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — заявил политик.

Шольц добавил, что Европа продолжит помогать Украине во всех сферах, включая финансовую, гуманитарную и военную. Также страны ЕС планируют наладить сотрудничество с США, чтобы укрепить партнерство в сфере торговли и инвестиций.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Евросоюз намерен лишить финансирования Венгрию, которая активно выступает против санкций. Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что им нужно быть готовыми к серьезным нападкам со стороны Евросоюза. Министр подчеркнул: в попытке навязать свою политику Будапешту, в том числе в отношении России, Брюссель использует все виды шантажа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия справляется с импортозамещением в условиях санкций.

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