Шольц продолжает давить на страны ЕС, чтобы настроить других против России

Шольц добавил, что Европа продолжит помогать Украине во всех сферах, включая финансовую, гуманитарную и военную.

Канцлер Германии Олаф Шольц оказывает давление на Евросоюз и продолжает настаивать на введение санкций в отношении России, пока конфликт на Украине не закончится. Об этом пишет Reuters.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — заявил политик.

Шольц добавил, что Европа продолжит помогать Украине во всех сферах, включая финансовую, гуманитарную и военную. Также страны ЕС планируют наладить сотрудничество с США, чтобы укрепить партнерство в сфере торговли и инвестиций.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Евросоюз намерен лишить финансирования Венгрию, которая активно выступает против санкций. Глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что им нужно быть готовыми к серьезным нападкам со стороны Евросоюза. Министр подчеркнул: в попытке навязать свою политику Будапешту, в том числе в отношении России, Брюссель использует все виды шантажа.

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