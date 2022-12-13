Свое — лучшее: как Россия справляется с импортозамещением в условиях санкций

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Представитель президента в УрФО Якушев рассказал об импортозамещении на российском рынке

Свое — лучшее: как Россия справляется с импортозамещением в условиях санкций

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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В стране успешно замещают иностранную продукцию и наращивают собственные компетенции в нефтегазовой и фармацевтической отраслях.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью URA.RU рассказал, как в стране развивается импортозамещение после введений санкций от ряда западных стран.

По словам Якушева, Россия успешно справляется с экономическим давлением, усилившимся с началом спецоперации.

«Импортозамещением мы активно занимаемся с 2014 года. Но с 24 февраля санкционное давление кратно усилилось. Зарубежные компании начали уходить с рынка, изменилась логистика. Все прекрасно осознали, что такое «технологическая независимость“», — отметил представитель президента.

Он привел в пример несколько отечественных предприятий нефтегазовой отрасли, которые успешно справляются со своей задачей и позволяют обходиться без помощи недружественных государств.

Также российские технологии замещают иностранные в области фармацевтики и продуктов питания.

«Из недавних событий: с участием президента России мы запустили в работу племенной репродуктор индейки на территории Тюменской области. Это важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. В Ханты-Мансийском автономном округе идет строительство проекта по производству отечественных белковых компонентов — составляющих сухих молочных продуктов для детского питания», — рассказал Владимир Якушев.

Он также поделился важными открытиями в отечественной фармацевтике: на заводе в Новоуральске разработали уникальное производство медикаментов для репродуктивного здоровья женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские МРТ-аппараты превзошли импортные.

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