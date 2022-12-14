Дети остались без родителей: подробности ДТП со скорой и грузовиком в Томской области

Сложные погодные условия или невнимательность? Что привело к трагедии?

Появились новые подробности жуткого происшествия в Томской области. Сегодня днем на трассе между Томском и Мариинском столкнулись машина скорой помощи и лесовоз.

Медицинская бригада направлялась в село Зыряновское к роженице, однако так и не доехала до пациентки. По предварительной информации, водитель газели не справился с управлением из-за наледи — вылетел на встречку, прямо в лоб грузовику. От удара медицинская машина загорелась.

Смертельная авария унесла жизни четырех человек, которые находились в машине скорой. Один из них — анестезиолог Юрий Бочков. Известно, что он являлся зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательной Думы Томской области.

С ним в составе сидела гинеколог Алла Карманова, по предварительной информации у женщины остался сын. В списке погибших оказалась также медсестра Наталья Иванова. Она увлекалась кулинарией и любила отдыхать на природе. Умер и водитель газели — Михаил Криницын. У шофера остались жена и двое детей.

Машина скорой помощи и грузовик столкнулись на автодороге. Фото: Telegram / Томская полиция

В том числе пострадал и водитель КАМАЗа — Александр Колеватов. У мужчины ушиб коленного сустава. Сейчас он направлен в госпиталь.

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