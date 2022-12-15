Медики и климат: Зверев объяснил ошеломляющее преображение Пугачевой в Израиле

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 55

Зверев объяснил преображение Пугачевой в Израиле климатом и помощью медиков

Медики и климат: Зверев объяснил ошеломляющее преображение Пугачевой в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шоумен искренне рад за бывшую музу — она похорошела и поправила здоровье после эмиграции.

Сергей Зверев, который раньше близко общался с уехавшей из России Пугачевой, высказался о ее переезде. По мнению звездного стилиста, эмиграция в Израиль пошел примадонне на пользу.

«Я наблюдаю за Аллой в социальных сетях и мне очень нравится, как она прекрасно сейчас выглядит. А еще я отметил, что она находится в хорошем настроении. Я это сразу вижу, потому что Аллу хорошо знаю. Для любого человека очень важно настроение», — отметил Зверев в беседе с МК.RU.

Он не отрицает, что искренне рад за свою бывшую музу, ведь она заметно похорошела и поправила свое здоровье.

«Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно», — резюмировал артист.

Сергей Зверев ранее признавался, что скучает по Пугачевой и тяжело переживает разлуку. Народную артистку СССР он называл и называет своей музой, но признается — дружбы уже нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сергей Зверев прервал общение с Пугачевой.

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Медики и климат: Зверев объяснил ошеломляющее преображение Пугачевой в Израиле

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