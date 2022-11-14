Сергей Зверев прервал общение с Пугачевой: «А как мы можем?»

Шоумен вспомнил, как гастролировал вместе с артисткой — в свое время знаменитости были неразлучны. Эпатажный парикмахер даже сам стал певцом и посвятил подруге сингл.

Стилист и шоумен Сергей Зверев скучает по сбежавшей из РФ в Израиль певице Алле Пугачевой. За кулисами столичной недели моды Estet Fashion Week он рассказал корреспонденту Woman’s style, что тяжело переживает разлуку. Народную артистку СССР он называл и называет своей музой, но признается — дружбы, во времена которой он исполнял хит «Что ты делаешь, Алла!», уже нет.

«Мы сейчас с ней не общаемся. А как мы можем общаться? Я — здесь, в Москве, а она — за границей. У нас просто нет возможности! Еще надо понимать, что у нее семья, дети… Другое дело, когда она была одна: я с ней и на гастроли ездил, и всюду сопровождал. Тогда Алла была свободна, и мы творили красоту», — заявил Зверев.

По словам звездного парикмахера, однажды он съездил с Пугачевой три тура по восемь стадионов. Приятели не просто работали, они практически жили вместе, были неразлучны. Приходя домой, Зверев тут же собирался в гостиницу к подруге. В тот период, вздыхает шоумен, вся его жизнь концентрировалась вокруг артистки.

Из-за разлуки, добавил Сергей Зверев, у него даже начался творческий кризис. Не хотелось больше петь, он отказывался от приглашений выступить на мероприятии, не давал концертов. Вдохновение оставило стилиста, не было ни желания, ни сил вовлекаться в новые проекты.

«Без музы мне очень сложно. Я — художник, не могу долгое время находиться без человека, который меня вдохновляет», — пожаловался он.

Как подчеркнул Зверев, меланхолический этап в его профессиональной жизни окончился лишь недавно. Он осознал, что так можно окончательно забросить творчество и принял решение как можно скорее вернуться на сцену. Так что возможно, он еще не раз исполнит песню, что написал для своей музы.

Алла Пугачева уехала в Израиль вслед за супругом Максимом Галкиным* в первые дни спецоперации РФ на Украине. В отличие от мужа, раскритиковавшего политику Москвы, около полугода артистка хранила молчание. В сентябре она вернулась в столицу, ее дети Лиза и Гарри возобновили обучение в гимназии. Но после признания Галкина иноагентом Пугачева забрала детей из школы и улетела обратно на Землю обетованную без обратного билета, назвав россиян рабами и холопами.

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* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.