Спешившие на вызов к беременной врачи «скорой» разбились в ДТП под Томском

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Погибли все, кто находился в машине.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла сегодня под Томском. Медики спешили на вызов к беременной женщине.

Микроавтобус, ехавший по главной дороге, на полном ходу столкнулся с грузовиком, который вырулил со второстепенной. Сразу вспыхнул пожар.

Погибли все, кто находился в машине. Помимо водителя и медсестры, скончалась заместитель главврача томского областного перинатального центра и заведующий отделением взрослой реанимации. Водитель грузовика в больнице, против него возбуждено уголовное дело.

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