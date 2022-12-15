Спешившие на вызов к беременной врачи «скорой» разбились в ДТП под Томском
Погибли все, кто находился в машине.
Фото, видео: 5-tv.ru
Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла сегодня под Томском. Медики спешили на вызов к беременной женщине.
Микроавтобус, ехавший по главной дороге, на полном ходу столкнулся с грузовиком, который вырулил со второстепенной. Сразу вспыхнул пожар.
Погибли все, кто находился в машине. Помимо водителя и медсестры, скончалась заместитель главврача томского областного перинатального центра и заведующий отделением взрослой реанимации. Водитель грузовика в больнице, против него возбуждено уголовное дело.
Читайте также
-5° 761 мм рт. ст.
86%
86%
63.36
0.15 67.45
0.75
0.15 67.45
0.75
Нашли ошибку?