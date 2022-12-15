«Ксения, деньги отдайте»: Шахназаров призвал Собчак расплатиться за камин

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 149

Публицист Шахназаров призвал Собчак отдать три миллиона рублей за установленный камин

«Ксения, деньги отдайте»: Шахназаров призвал Собчак расплатиться за камин

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Телеведущая вновь попала в скандал. Но правда ли Собчак не может заплатить три миллиона рублей компании за предоставленную в полном объеме услугу?

Публицист Михаил Шахназаров не поверил в новый скандал с именем Ксении Собчак. Напомним, на телеведущую подали иск о взыскании задолженности на сумму три миллиона рублей. Все из-за установки каминного оборудования в доме светской львицы, за которое она вовремя не заплатила. По мнению Шахназарова, знаменитость не может «кинуть» людей на такую небольшую для нее сумму.

«Не поверю, чтобы Ксения Собчак швырнула на три миллиона рублей. Нет! На 15 миллионов рублей поверю, на 30 поверю, на трешку нет», — заявил Шахназаров на YouTube-канале.

При этом отметил, что Собчак все же могла обмануть людей и не заплатить им. В качестве аргумента он оценил работу знаменитости за долгие годы.

«В том, что швырнула, верю безоговорочно. Она на протяжении долгих лет доказывает всем и вся, что является журналистом. При этом ни писать, ни говорить без режиссерского уха не научилась», — добавил он.

В заключении он призвал Собчак все же выйти на связь с компанией по установке каминного оборудования и заплатить мастерам за работу. В противном случае возможны некоторые последствия.

«Ксения, расплатитесь с работягами, деньги отдайте, а то за границу перестанут выпускать», — сказал Шахназаров.

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