«Брехун, шкура и лгун»: Солнцев возмутился словам Богомолова о любви к России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Рустам Солнцев назвал Константина Богомолова брехуном и лгуном после слов о любви к РФ

«Брехун, шкура и лгун»: Солнцев возмутился словам Богомолова о любви к России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Театральный режиссер был замечен в продаже собственного мнения. Поэтому и сейчас, возможно, он сказал то, что от него ожидали.

Экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева не устроил ответ Константина Богомолова об эмиграции. Напомним, на днях театральный режиссер заявил, что он устал от вопросов, планирует ли он уехать из России. По его словам, у него нет никаких причин покидать любимую и лучшую на земле страну. Ответ прозвучал патриотично, но Солнцев посчитал иначе. Он назвал все сказанное Богомоловым ложью и враньем.

«Я считаю, друзья мои, что Богомолов — мерзкий лгун. Он врет. Он так не думает», — однозначно заявил Рустам на своем YouTube-канале.

Шоумен Рустам СолнцевШоумен Рустам Солнцев. Фото: Telegram / Руся расскажет!

По словам Солнцева, Богомолов уже был замечен в продажности. Якобы ранее в угоду себе и против жены он говорил и делал то, что от него требовали.

«Стыдно, мерзко, низко. Учитывая, что в тот момент уже было понятно, кто что стоит. <…> Он себя зарекомендовал как брехун и шкура», — заключил блогер.

К слову, Богомолова и его жену Ксению Собчак периодически обвиняют в желании уехать из России. Первые слухи об эмиграции стали появляться еще в сентябре. Тогда супруги вместе посетили посольство Израиля в Москве. А в октябре телеведущая действительно покинула Россию. Поводом стал скандал с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Следствие подозревает его в вымогательстве у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей. После этого знаменитость отправилась в Литву по израильскому паспорту, а когда все утихло — приехала обратно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Константин Богомолов назвал трусихой Собчак.

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