Чем полезен кефир и как его правильно выбрать

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 13

Кисломолочный продукт содержит макроэлементы, необходимые для активной жизнедеятельности. Важно употреблять его в правильных количествах. Но каких именно?

Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru

Кефир — очень полезный напиток, который нужно уметь правильно выбрать. Он содержит необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности. Среди них:

  1. Белки;
  2. Жиры;
  3. Углеводы;
  4. Полезные микроорганизмы.

Также кефир является источником витаминов C, A, PP, D и витаминов группы B, холина и бета-каротина. Способствует хорошей работе кишечника и обмену веществ. Помимо этого, кефир легко усваивается организмом и снижает уровень плохого холестерина.

Лучше выбирать максимально свежий кисломолочный продукт с коротким сроком годности. Хранить нужно исключительно в холодильнике.

Достаточно пить 200 миллилитров кефира в день. Стоит употреблять с осторожностью людям с проблемами ЖКТ из-за высокого содержания молочных белков и жиров.

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