ЕС и НАТО могут официально призвать Россию «покинуть Украину»

Документ с требованиями собираются опубликовать в ближайшее время.

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть территорию Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на некий документ.

По информации журналистов, заявление находилось в работе более года, но его никак не могли опубликовать из-за якобы возникших разногласий между Кипром и Турцией.

«Заявление находилось в работе более года, но (его публикация. — Прим. ред.) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание утверждает, что окончательная версия документа может быть обнародована либо на следующей неделе, либо в начале 2023 года. В заявлении НАТО и ЕС призовут Российскую Федерацию «немедленно» вывести войска с Украины. Кроме того, они в очередной раз выразят поддержку киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ.