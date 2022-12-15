ЕС и НАТО могут официально призвать Россию «покинуть Украину»

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 134

Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину

ЕС и НАТО могут официально призвать Россию «покинуть Украину»

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Документ с требованиями собираются опубликовать в ближайшее время.

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшее время могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть территорию Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на некий документ.

По информации журналистов, заявление находилось в работе более года, но его никак не могли опубликовать из-за якобы возникших разногласий между Кипром и Турцией.

«Заявление находилось в работе более года, но (его публикация. — Прим. ред.) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание утверждает, что окончательная версия документа может быть обнародована либо на следующей неделе, либо в начале 2023 года. В заявлении НАТО и ЕС призовут Российскую Федерацию «немедленно» вывести войска с Украины. Кроме того, они в очередной раз выразят поддержку киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ.

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