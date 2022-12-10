Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

В связи с текущей быстро меняющейся обстановкой ситуация на Закавказье требует обсуждения, отметили в МИД РФ.

Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Со стороны Украины и Запада в адрес Грузии звучат призывы открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в беседе с ТАСС. По его словам, Запад и НАТО постоянно вмешиваются в контакты Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть „второй фронт“ против РФ в Абхазии и Южной Осетии», — сказал Гончар, отметив, что тем самым США и Евросоюз захотели влезть в политику на закавказском направлении.

В связи с этим для России приоритетом становится выработка соглашения с абхазскими и югоосетинскими союзниками о неприменении силы со стороны Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии, добавил он.

К слову, еще весной премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что страна поддерживает Украину, но экономически давить на Россию не намерена. Решение было аргументировано национальными интересами. А несколько дней назад политик сообщил об отказе страны предоставлять военную помощь Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую военную технику Украина ожидает в ближайшее время от Запада.

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