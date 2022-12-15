Песков прокомментировал слухи об отставке главы МИД Лаврова

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 89

Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова

Песков прокомментировал слухи об отставке главы МИД Лаврова

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Читайте нас в: Дзен Новости

В социальных сетях появилась информация о подборе нового кандидата на пост Сергея Лаврова.

Информация об уходе Сергея Лаврова с поста главы Министерства иностранных дел РФ недостоверна. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента призвал относиться к подобным публикациям «соответсвующим образом» и назвал их слухами.

«Традиционно отвечу: относитетсь соответствующим образом к таким слухам», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Незадолго до этого в социальных сетях появилась информация о якобы стартовавшем обсуждении возможных кандидатов на пост нового главы МИД РФ.

Это не первые слухи о кадровых перестановках в правительстве. Двумя днями ранее Дмитрий Песков назвал «уткой» информацию о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом.

-6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.30
0.94 68.45
1.00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

Последние новости

16:53
Ольга Орлова назвала способ рассказать детям горькую правду о Деде Морозе
16:46
ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины
16:40
Опасно для жизни! Евгению Медведеву «распилили» пополам на льду
16:37
SHAMAN признался в нелюбви к вечеринкам и тусовкам: «У меня профдеформация»
16:20
Отец Децла впервые откровенно рассказал, почему его сын так рано ушел из жизни
16:04
Песков прокомментировал слухи об отставке главы МИД Лаврова

Сейчас читают

Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку россиян при лечении гриппа
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023