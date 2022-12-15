Песков прокомментировал слухи об отставке главы МИД Лаврова
Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
В социальных сетях появилась информация о подборе нового кандидата на пост Сергея Лаврова.
Информация об уходе Сергея Лаврова с поста главы Министерства иностранных дел РФ недостоверна. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента призвал относиться к подобным публикациям «соответсвующим образом» и назвал их слухами.
«Традиционно отвечу: относитетсь соответствующим образом к таким слухам», — подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Незадолго до этого в социальных сетях появилась информация о якобы стартовавшем обсуждении возможных кандидатов на пост нового главы МИД РФ.
Это не первые слухи о кадровых перестановках в правительстве. Двумя днями ранее Дмитрий Песков назвал «уткой» информацию о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом.
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