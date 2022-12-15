Бойца ММА Максима Новоселова приговорили к пяти годам колонии за изнасилование

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 92

Сначала государственный обвинитель призывал назначить спортсмену шесть лет строгого режима.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

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Российский самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов признан виновным в изнасиловании. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сам спортсмен не признает своей вины.

Согласно версии Герпрокуратуры, в марте этого года самбист познакомился с 18-летней девушкой в одном из развлекательных заведений Подмосковья. Боец ММА предложил новой знакомой подвести ее до дома, на что получил согласие. Когда пострадавшая оказалась в машине, подсудимый поехал в другую сторону.

Девушка попросила Новоселова остановить автомобиль. Тогда спортсмен припарковался около остановки общественного транспорта «Новобутаково». Потерпевшая вышла из машины и ушла к остановке для вызова такси.

Спортсмен пошел за девушкой, подошел к ней, схватил за руку и утащил в крытый надземный пешеходный переход, несмотря на сопротивление. Там самбист, как считает следствие, толкнул гражданку, отчего та ударилась о бетонную стену. Следом подсудимый ударил потерпевшую в живот.

Согласно материалам дела, Новоселов потребовал у гражданки снять нижнее белье и джинсы, а после исполнения приказа совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Сначала государственный обвинитель в судебных прениях призывал назначить спортсмену наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, однако суд ограничился пятью годами.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога про защиту от насильника через похвалу.

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