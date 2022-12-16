«Сваливаются в наркотики»: может ли Успенская спасти свою дочь от зависимости

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 90

Психолог Зберовский: контроль Успенской поможет ее дочери победить зависимость

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Поможет ли гиперопека знаменитости спасти ребенка от наркотиков, или ситуация может выйти из-под контроля?

Певица Любовь Успенская держит свою дочь Татьяну в ежовых рукавицах после ее наркотического трипа в Америке. Звездная семья вместе выступает и гастролирует, мама не дает наследнице сделать малейший самостоятельный шаг. Психолог Андрей Зберовский рассказал, чем может обернуться такой строгий контроль для 32-летней девушки. Возможно, Татьяну пора спасать из лап звездной мамы, пока это не обернулось новым срывом.

Эксперт отметил, что процесс реабилитации человека, который употреблял наркотики, как правило, длится не один год. По его словам, зависимый не может вернуться к нормальной жизни через два месяца и даже полгода.

«На самом деле реабилитация многолетняя. Поэтому, то, что Любовь свою Татьяну, так скажем, взяла в оборот, взяла в постоянный контакт — это единственно правильная стратегия, которая в этих ситуациях возможна. Она показывает и мудрость, и любовь», — прокомментировал психолог.

Зберовский объяснил, что наркотики разрушают личность и убивают волю. Поэтому бывшим наркоманам необходим человек, который будет вести их столько лет, сколько будет необходимо для формирования новых навыков самоуправления и самообладания.

«Она не повторяет ошибок многих людей, которые, допустим, ребенка отдают в самые дорогие центры наркологические на месяц два-три, а потом ожидают, что все ребенок избавился <...> Те, кто проходит такое лечение, если не получает какой-то постоянной деятельности, постоянного контакта, потом опять сваливаются в наркотики», — предостерег врач.

Психолог добавил, что певица сейчас уже не занимается личной жизнью, поэтому может позволить себе сконцентрироваться на дочери. Она, как взрослая и сформированная личность, уже пережила свои кризисы и получила ценный опыт, чтобы вложить лучшее в ребенка.

«Поэтому они сейчас удачно совпали. Периоды жизни, пики жизни. Я как эксперт наблюдаю их совместную деятельность. Нет критики взаимной, есть поддержка», — заключил Зберовский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская повысила гонорары, когда начала выступать с дочерью.

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