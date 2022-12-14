Новая жизнь? Успенская повысила гонорар и отметит получение гражданства РФ

Знаменитая исполнительница нашла отличную компанию для гастролей.

Жизнь певицы Любови Успенской бьет ключем. Скоро звезда исполнит свою давнюю мечту — станет гражданкой России. Помимо этого в финансовом плане у артистки тоже довольно густо, ведь благодаря дочери Татьяне гонорары исполнительницы заметно повысились. Какие перемены произошли у вокалистки сообщает StarHit.ru.

Как отметило издание, Успенская родилась в Киеве и уже давно грезит о российском гражданстве. Теперь у нее выдалась возможность получить заветные документы. Конечно, знаменательное событие артистка планирует отметить ярко.

«Все зависит от того, какая будет дата. Если совпадет с Таниным днем рождения, то мы проведем этот день в дороге — поедем на корпоратив. Но это не важно, самое главное — получить. А отпраздновать можно и в поезде, и в самолете. Что мы обязательно сделаем», — рассказала исполнительница.

Что касается дочери Татьяны, то теперь королева шансона везде гастролирует вместе с 32-летней наследницей. Оказывается в ней спрятался бесценный талант. Красавица давно увлекается музыкой и играет на музыкальных инструментах, однако выходить на сцену самостоятельно начала совсем недавно.

«Так как со мной теперь поет моя дочь, то мы повысили гонорар за выступление на корпоративах. Но повысили аккуратно, чтобы и заказчикам не было больно, и нам приятно. Райдер при этом у нас очень скромный, стал гораздо скромнее, чем был раньше», — объяснила вокалистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Успенская уехала из России в США.