SHAMAN рассказал о своем идеальном отдыхе: «На восстановление дней 10»

За последние полгода гастрольный график певца и композитора SHAMAN уплотняется стремительно, не оставляя времени на отдых. Есть ли надежда выкроить передышку в ближайшее время и какой отдых идеален знаменитость рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Если была бы возможность как-либо отдохнуть, расслабиться, как бы хотелось?

Я непритязательный. Мне вот эти SPA-салоны и так далее, они как-то по боку. Мне бы хотелось бы, чтобы не было бы каких-то там звонков, сообщений. Вот этого треньканья, дерганья. Это раз. Второе, чтобы покой был в доме, тишина, окна были зашторены. Третье, чтобы со мной был инструмент — фортепиано. Вся моя музыкальная приблуда, чтобы я мог творчеством заняться.

И сколько времени достаточно для того, чтобы прийти в себя?

Дней десять, наверное.

Есть перспектива?

Есть. Я думаю, да. Где-нибудь вторая половина января.

После новогодних корпоративов?

Да, я думаю, что да.

Корпоративы будут или концерты?

И то и то, я думаю. У меня в январе будут концерты еще сольные. Я думаю, что и какие-то заказники тоже будут. Сейчас все очень быстро набирается, набегает. Сегодня ничего нет, а завтра, раз, мне Александр звонит: «Але, Ярослав. Такое-то число, такое-то место». Мы забиваем в расписание. Вот, все. И работа образовалась.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».