Надежда на хранилища: у Германии и Франции скоро кончатся запасы газа

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

EADaily: запасы газа Германии и Франции закончатся уже к марту

Надежда на хранилища: у Германии и Франции скоро кончатся запасы газа

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Lein

Читайте нас в: Дзен Новости

Скоро Европа пожалеет, что в свое время не экономила резервы.

Как только наступили холода, спрос на газ в Европе сильно вырос. Германия с Францией нашли необычное решение — отбор газа из хранилищ. Запасов оттуда должно хватить до начала-середины марта. Но все ли так однозначно?

Как отметило издание EADaily, два дня назад потребители из Европы вышли на новый этап отбора газа. За сутки из ПХГ было отобрано практически 800 миллионов кубометров. Больше всего использовали Франция и Германия, они вытащили из запасов 268 и 126 миллионов кубометров.

Известно, что отопительный сезон продлится до конца марта. При этом ФРГ при таких высоких темпах использования запасов (21,4 миллиарда кубометров) хватит на 80 дней, а Франции (11 миллиардов) — на 88 дней.

Отмечается, что отбор повышается не только из-за погодных условий, но из-за снижения импорта. Как сказано в Федеральном сетевом агентстве, в этом месяце поставки газа в Берлин упали с 305 миллионов кубометров до 273 миллионов в сутки. Прекратился переток энергоресурса из Франции, и, самое важное, почти в два раза снизился через Бельгию. Именно через нее ФРГ получает СПГ из России и перевозит регазифицированный сжиженный газ из Великобритании.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер рекомендовал немцам экономить энергоресурсы. Судя по показателям, государство впервые не выполнило норму по сокращению потребления на 20%.

«Прогноз температуры на эту неделю составляет -3,18 °C в критическом диапазоне. Поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления», — заявил регулятор.

Однако Берлин надеется, что в ближайшие месяцы начнет работать не менее двух плавучих терминалов СПГ общей мощностью 12,5 миллиарда кубометров в год. Местное правительство верит, что все их действия помогут пережить отопительный сезон без особых потерь.

В любом случае все зависит от погодных условий. Европе важно, чтобы ее запасы не успели исчерпаться полностью, ведь когда-то будет следующий период. Если дополнительные меры не буду применены, то именно он станет критическим.

«Без реализации действий, указанных в данном отчете, существует риск того, что к концу 2023 года газохранилища ЕС будут заполнены менее чем на 30%. Истощение хранилищ в соответствии со средними историческими значениями, вероятно, создаст риск массовых сбоев с подачей газа начиная с февраля 2024 года», — сообщается в отчете МЭА.

Следующий отопительный сезон будет невероятно сложный для европейских государств, по прогнозам Международного энергетического агентства. Недостаток энергоресурсов может достигнуть 27−57 миллиардов кубометров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немцы массово прибывают в Калининградскую область.

-5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
64.30
0.94 68.45
1.00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

Последние новости

18:24
«Запад просчитался»: Путин указал на провал экономической агрессии Европы
18:12
Постоянно с мамой: как опека Успенской влияет на личную жизнь ее 32-летней дочки
17:54
«Артемовск сложно взять»: почему ВСУ страстно хотят отбить Северное и Красногоровку
17:42
Путин: Россия обязательно добьется восстановления новых территорий
17:27
Видео: мишка Диксон впервые прогулялся в заснеженном вольере
17:19
Надежда на хранилища: у Германии и Франции скоро кончатся запасы газа

Сейчас читают

Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку россиян при лечении гриппа
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023