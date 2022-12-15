Надежда на хранилища: у Германии и Франции скоро кончатся запасы газа

Скоро Европа пожалеет, что в свое время не экономила резервы.

Как только наступили холода, спрос на газ в Европе сильно вырос. Германия с Францией нашли необычное решение — отбор газа из хранилищ. Запасов оттуда должно хватить до начала-середины марта. Но все ли так однозначно?

Как отметило издание EADaily, два дня назад потребители из Европы вышли на новый этап отбора газа. За сутки из ПХГ было отобрано практически 800 миллионов кубометров. Больше всего использовали Франция и Германия, они вытащили из запасов 268 и 126 миллионов кубометров.

Известно, что отопительный сезон продлится до конца марта. При этом ФРГ при таких высоких темпах использования запасов (21,4 миллиарда кубометров) хватит на 80 дней, а Франции (11 миллиардов) — на 88 дней.

Отмечается, что отбор повышается не только из-за погодных условий, но из-за снижения импорта. Как сказано в Федеральном сетевом агентстве, в этом месяце поставки газа в Берлин упали с 305 миллионов кубометров до 273 миллионов в сутки. Прекратился переток энергоресурса из Франции, и, самое важное, почти в два раза снизился через Бельгию. Именно через нее ФРГ получает СПГ из России и перевозит регазифицированный сжиженный газ из Великобритании.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер рекомендовал немцам экономить энергоресурсы. Судя по показателям, государство впервые не выполнило норму по сокращению потребления на 20%.

«Прогноз температуры на эту неделю составляет -3,18 °C в критическом диапазоне. Поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления», — заявил регулятор.

Однако Берлин надеется, что в ближайшие месяцы начнет работать не менее двух плавучих терминалов СПГ общей мощностью 12,5 миллиарда кубометров в год. Местное правительство верит, что все их действия помогут пережить отопительный сезон без особых потерь.

В любом случае все зависит от погодных условий. Европе важно, чтобы ее запасы не успели исчерпаться полностью, ведь когда-то будет следующий период. Если дополнительные меры не буду применены, то именно он станет критическим.

«Без реализации действий, указанных в данном отчете, существует риск того, что к концу 2023 года газохранилища ЕС будут заполнены менее чем на 30%. Истощение хранилищ в соответствии со средними историческими значениями, вероятно, создаст риск массовых сбоев с подачей газа начиная с февраля 2024 года», — сообщается в отчете МЭА.

Следующий отопительный сезон будет невероятно сложный для европейских государств, по прогнозам Международного энергетического агентства. Недостаток энергоресурсов может достигнуть 27−57 миллиардов кубометров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немцы массово прибывают в Калининградскую область.