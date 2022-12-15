Сбежавший Макаревич* избавился от одного из бизнесов в России

Знаменитый музыкант потихоньку прощается с российским имуществом. Однако все от сердца он пока оторвать не может.

Стало известно, что сбежавший в Израиль музыкант Андрей Макаревич* избавился от одного из российских бизнесов. База «СПАРК-Интерфакс» заметила, что певец вышел из состава учредителей ООО «Мамбо Продакшн».

После 1 декабря артист перестал значиться совладельцем студии, расположенной на улице Ватутина в Москве. «Мамбо Продакшн» занимается производством фильмов и тв-программ. Также сфера деятельности производства включает 18 областей, среди которых радио и показ кино. Макаревичу принадлежало 20% компании.

Макаревич* избавился от одного из бизнесов в РФ. Фото: Скриншот spark-interfax.ru Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК

Примечательно, что коллега исполнителя по бизнесу, продюсер Николай Билык, также совладельцем больше не значится. В учредителях судии осталась лишь сестра Макаревича - Наталья. Сообщается, что последние годы данный бизнес не приносил доходов иноагенту.

Согласно «СПАРКУ» Макаревич остается совладельцем трех бизнесов в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Макаревич признался в тоске по родине.

* — признан иноагентом в РФ