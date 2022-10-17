Сбежавший Макаревич* признался в тоске по России: «В Москве был реализован»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 640

Сбежавший в Израиль Андрей Макаревич* признался в тоске по России

Сбежавший Макаревич* признался в тоске по России: «В Москве был реализован»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Лидер группы «Машина времени» вместе с женой и сыном пытается обосноваться в Израиле. Но, видимо, дела у знаменитости идут совсем не в гору.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, который вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса уехал в Израиль, разоткровенничался и признался в тоске по Родине. В России у музыканта было немало возможностей реализовывать свой творческий потенциал. На новом месте жительства, кажется, все наоборот.

«Я в Москве был в гораздо большей степени реализован, у меня было гораздо больше дел. Потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал, которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи, и ты в чем-то участвовал, кому-то помогал, кого-то шел слушать и кого-то читал. Это была очень насыщенная среда», — признался Макаревич* в программе «Дневники знаменитостей».

Артист выразил надежду, что вернется в среду, в которой он жил раньше. Однако ждут ли его российские поклонники – вопрос открытый. После отъезда в Израиль Андрей Макаревич* назвал «мудачьем» всех россиян, кто осудил звезд за «побег» из страны, а их мнения «тявканьем». Позже певец попытался оправдаться, но это не помогло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Андрей Макаревич* отреагировал на решение Минюста РФ признать его иностранным агентом.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

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