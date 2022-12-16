«Цыпленок превратился…»: Вера Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Певица Вера Брежнева показала повзрослевшую дочь Сару

«Цыпленок превратился…»: Вера Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Трогательными снимками экс-солистка группы «ВИА Гра» поздравила наследницу Сару с 13-летием.

Оскандалившаяся после начала спецоперации по защите Донбасса, Вера Брежнева показала в социальной сети повзрослевшую младшую дочку Сару. Поводом для новых снимков стало день рождения девочки. Ей исполнилось 13 лет.

«Давненько все начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился… в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет», — подписала Брежнева не только свежие снимки с дочкой, но и архивные.

Повзрослевшая младшая дочь Брежневой СараПовзрослевшая младшая дочь Брежневой Сара. Фото: Instagram* / ververa

Певица призналась, что для нее дочка по-прежнему маленькая и любимая девочка. Вместе с тем она добавила — воспитание Сары далось ей непросто.

К слову, Сара родилась в первом браке Брежневой с бизнесменом Михаилом Киперманом. Пара прожила вместе шесть лет, а в 2012 сообщила о разводе. При этом у знаменитости есть еще одна дочка — Соня. Ее артистка родила от Виталия Войченко, с которым не была в браке.

Сейчас певица в браке с композитором Константином Меладзе. Вместе они уже семь лет. Но последние полгода то и дело поговаривают — брак трещит по швам. Слухи подогревает сама Брежнева. Сначала она публиковала посты, наполненные грустью и некой болью. А на днях предстала перед публикой без обручального кольца. Тем самым лишь подтвердив слухи о расставании с мужем. Сами супруги официальных заявлений на этот счет не делали, но для самых внимательных фанатов последний снимок Брежневой стал молчаливым подтверждением сплетен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря чему Алла Пугачева преобразилась в Израиле.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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