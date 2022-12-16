Один погиб, двое в больнице: в Москве автомобиль сбил людей на остановке

В Москве водитель значительно превысил скорость на скользкой дороге, что в итоге привело к трагедии. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в какой-то момент его машину повело.

Мужчина не смог справиться с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар, где находилась остановка с людьми. Машина пролетела в метре от нее и, сбив троих человек, врезалась в припаркованный автомобиль.

Один из пешеходов погиб на месте. Еще двоих с различными травмами отвезли в больницу. Им оказывается медицинская помощь. В отношении виновника аварии полиция возбудила уголовное дело.