Один погиб, двое в больнице: в Москве автомобиль сбил людей на остановке
В отношении виновника аварии полиция возбудила уголовное дело.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Москве водитель значительно превысил скорость на скользкой дороге, что в итоге привело к трагедии. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в какой-то момент его машину повело.
Мужчина не смог справиться с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар, где находилась остановка с людьми. Машина пролетела в метре от нее и, сбив троих человек, врезалась в припаркованный автомобиль.
Один из пешеходов погиб на месте. Еще двоих с различными травмами отвезли в больницу. Им оказывается медицинская помощь. В отношении виновника аварии полиция возбудила уголовное дело.
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