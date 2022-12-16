Мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 680

Украинские власти и СМИ сообщают об очередном уничтожении инфраструктурных объектов.

Мэр Харькова сообщил о массированном ударе по инфраструктуре Украины

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Воздушная тревога утром 16 декабря была объявлена на всей территории Украины. В Житомирской области после предупреждения отключили электроэнергию.

Власти страны, а также украинские СМИ сообщают о массированном ударе по инфраструктурным объектам. Одним из первых официальных лиц об ударе сообщил мэр Харькова. Глава Житомирской области в социальных сетях также сообщил о повреждении инфраструктуры.

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, в Харьковской и Николаевской областях.

Также известно, что в Киевской области начали работать ПВО.

ВС РФ начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной после теракта украинских националистов на Крымском мосту. Это стало ответом на террористические действия боевиков ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а затем начали участвовать в конфликте, поставляя вооружение и боеприпасы.

Ранее показывал, как армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом.

Тема:
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