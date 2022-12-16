Возвращается бумерангом: Сябитова объяснила, почему нельзя разрушать семью

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 79

Сябитова: разрушившие семью девушки потом испытают эффект «бумеранга»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Некоторые мужчины готовы расторгнуть многолетний брак ради легкой влюбленности. Чем это грозит?

Женщина, которая увела женатого мужчину из семьи вряд ли будет счастлива с таким избранником. Если человек позволил себе измену бывшей супруге, то ему ничего не помешает также поступить и с нынешней невестой. Такое мнение выразила главная сваха России и телеведущая Роза Сябитова. Она уверена, что подобные вещи возвращаются бумерангом.

«По статистике все повторяется. То есть, тот самый бумеранг — все возвращается. Как правило, большая вероятность, что уйдет. <…> Скажем так, если женщина увела, то мужчина не уважает эту женщину. Когда все успокоится, гормоны устаканятся, то, как правило, такие мысли приходят», — заявила она в беседе с 5-tv.ru.

В том числе Сябитова объяснила, что самой разлучнице будет некомфортно в подобном союзе. Если мужчина способен забыть прошлые отношения, то эмоциональная женщина будет помнить о гнусном поступке своего избранника по отношению к прошлой даме. Вероятно, постоянные мысли об уходе возлюбленного приведут к тому, что партнерша начнет сама «раскачивать лодку», а это только спровоцирует предательство любимого.

«Потом это этическая сторона, все-таки человек существо социальное. Это не поощряется обществом. Да, бывает ошибка, любовь, гормоны бушуют, с этим ничего не поделаешь. Но мы все прекрасно понимаем, что это плохо. Нельзя у людей счастье отбирать, нельзя разрушать. Этика морали, скажем так, это тоже сильно влияет на отношения в будущем», — объяснила Сябитова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему парни разучились ухаживать за девушками.

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