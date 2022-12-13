Роза Сябитова объяснила, почему парни разучились ухаживать за девушками

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 22

Роза Сябитова: современные парни перестали ухаживать за девушками по их вине

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Представители сильного пола перестали добиваться женщин и перешли на примитивные «подкаты». В чем причина и можно ли исправить ситуацию?

Главная сваха России в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснила, почему в современном мире молодые люди разучились правильно ухаживать за девушками. По мнению телеведущей, причина как раз-таки в самих девушках, потому что их устраивают именно «подкаты», а не настоящие ухаживания.

«Сейчас молодежь просто все упростила, если хорошее правильное русское слово „ухаживать“ заменяется простым „подкатывать“. Как только мы начнем вкладывать и выражаться правильно литературным языком и вкладывать определенный глубокий смысл, тогда и мужчины будут вести себя правильно. Поэтому претензии не к мужчинам, а претензии к девушкам. Если они позволяют к себе такое отношение, то чего ж удивляться», — объяснила Роза Сябитова.

По ее мнению, за отношения отвечают именно девушки, а мужчины — это кормильцы и добытчики. Именно девушка должна задавать эмоциональный тон отношениям, но большую роль в этом вопросе играет воспитание в детстве.

«Это вопрос воспитания, отношения, доступности. Я даже молодежи не могу предъявить никаких претензий, потому что у меня много вопросов к моему поколению», — призналась Сябитова.

Телеведущая считает, что проблему можно решить, но только общими усилиями — девушкам необходимо «переучить» парней.

«Выход из проблемы в ее входе. До тех пор, пока девушки будут мириться с этой ситуацией и не будут ее менять, все будет оставаться как прежде. Но если девушки начнут отказывать, обучать, как минимум поведением своим, не соглашаться, то мужчинам ничего не останется, если все будут отказывать и будут требовать определенного правильного человеческого отношения к себе. Надо объединяться и переучивать, знаете, вот сделали вредную привычку мужчинам, теперь надо ее исправлять», — резюмировала Сябитова.

Ранее 5-tv.ru писал, как должна вести себя женщина, чтобы мужчина от нее не ушел.

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