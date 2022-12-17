Пассажиры рейсов в Египет компании iFlу застряли во Внуково: хроника событий

Все острее становится ситуация вокруг скандальной авиакомпании IFly. Тысячи ее клиентов сейчас оказались в настоящем логистическом тупике. Пассажиры сейчас пытаются добиться от перевозчика хоть каких-то комментариев, но пока безрезультатно. И только нашим корреспондентам удалось напрямую поговорить с представителями iFly. Все детали у Кирилла Олькова.

«Терминал» по-русски

Вместо «шведского стола» в пятизвездочном отеле — битва за ваучеры на еду в московском аэропорту. Обед и ужин включены, но не для всех.

«Очередь стоит, говорят, что ваучеры уже кончились», — передал корреспондент Ольков.

За эти почти двое суток они стали уже настолько самостоятельными, что теперь могут обходиться без советов туроператоров. Тем более, что те особо им и не помогают. Пассажиры авиакомпании IFly внимательно вглядываются в электронное табло и послушно встают в очередь. Они все еще надеются улететь. Хотя этой самой надежды уже почти не осталось.

Зона вылета подмосковного Внуково превратилась для измотанных пассажиров в зал бесконечного ожидания. Две тысячи человек с шести рейсов, словно застряли по времени и пространстве. Одни не могут вылететь отдыхать. Другие наоборот не знают как вернуться с этого отдыха. Чемоданные настроения сменились гневом, отчаянием и апатией.

«Мне кажется все закончится отъездом домой. Никто ничего не могут решить. Только мозги компостируют», — считает застрявший пассажир Дмитрий.

«Офис авиакомпании находится в одном из бизнес-центров, где действует строгая пропускная система. Впрочем, чтобы его найти, нужно постараться. На здании нет ни одной опознавательной вывески», — заявил Кирилл Ольков.

Оправдания авиакомпании

Дозвониться до представителя авиакомпании получилось только с пятого раза. Но свое обещание представитель авиакомпании не сдержала. А в разговоре с нами призналась, что не знает что сказать людям.

«Мы направили всю информацию в Росавиацию с информацией о том, что пролет закрыт и авиакомпания ищет альтернативные маршруты. Мы сделали все возможное для поиска такого маршрута», — сообщила начальник отдела продаж iFly Валерия Ященко.

Официальная версия такая: самолетам iFly запретили лететь в Египет из-за Иордании, которая затребовала у перевозчика лондонскую страховку. Из-за санкций это невозможно, и перевозчик об этом знал. Но чтобы не терять деньги, в iFly решили, что полетят другим путем. Через Сирию.

Но это решение было единоличным

Впрочем, самостоятельный анализ воздушного пространства, проведенный авиакомпанией, включая перелет над Сирией, в корне расходится с позицией Росавиации, которая называет этот маршрут потенциально опасным.

«Решение о выполнении полетов авиакомпании iFly через воздушное пространство Сирии может быть принято только после детальной проработки вопроса со всеми полномочными органами и получения соответствующих гарантий от авиаперевозчика по соблюдению прав пассажиров на безопаскую авиаперевозку», — рассказала советник руководителя федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Елена Михеева.

То, что у авиакомпании изначально не было разрешения на полет, косвенно подтверждает и туроператор.

Пассажиры уже ничему не верят. Согласно данным онлайн-табло, один из рейсов уже перенесен на завтра. И что будет с остальными, точно никто не знает. Самое удивительное, что авиакомпания, которая продала билеты, изначально не согласовав этот маршрут, продолжает это делать даже сейчас.

При этом официально iFly не отказывается от полетов в Египет. А значит и туроператор не может начать искать другого перевозчика. А ведь на это тоже потребуется время.

Во Внуково для туристов, купивших путевки в Египет, по-прежнему горит «красный свет». Им остается только ждать и надеяться, что их деньги, а туры стоят от ста тысяч, не улетят на ветер.

Отмена рейсов. Наконец

После выхода этого материала авиакомпания объявила о намерении отменить рейсы в Египет минимум до 19 декабря. Возобновление планируется с 20 декабря. iFly также ищет варианты возвращения своих пассажиров из Египта.