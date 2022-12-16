На корабле «Союз» на МКС из-за утечки жидкости поднялась температура

Эфирная новость 45

По предварительной версии, причиной стало попадание в борт микрометеорита.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Двумя словами сейчас докладывают обстановку на МКС российские космонавты: «Очень жарко». Из-за утечки охлаждающей жидкости с корабля «Союз», которая случилась накануне, температура там уже достигла 30-ти градусов и продолжает расти.

Чтобы стало хоть немного легче, на корабле сегодня пробуют изменить систему вентиляции. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на орбите, должны сегодня же протестировать, как работают все системы корабля после повреждения внешней обшивки.

Причиной внештатной ситуации, по предварительной версии, стало попадание в борт микрометеорита.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Последние новости

23:26
Спектакль окончен: автор песен Гагариной отказался от сотрудничества с певицей
23:09
Дмитрий «Гоблин» Пучков попал под санкции ЕС
22:52
На корабле «Союз» на МКС из-за утечки жидкости поднялась температура
22:35
Григорий Лепс попал в санкционный список Евросоюза
22:18
Приехали! Вагон московского метро заволокло желтым дымом
22:01
Ольга Орлова встретилась с крестником Платоном: «Не сын Жанны!»

Сейчас читают

Вирусолог Альтштейн: человек может заразить домашнее животное гриппом
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
Какие новые слова незаметно вошли в наш язык с началом СВО
Что делать женщине, если у нее нет подруг

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023