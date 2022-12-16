На корабле «Союз» на МКС из-за утечки жидкости поднялась температура
По предварительной версии, причиной стало попадание в борт микрометеорита.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru
Двумя словами сейчас докладывают обстановку на МКС российские космонавты: «Очень жарко». Из-за утечки охлаждающей жидкости с корабля «Союз», которая случилась накануне, температура там уже достигла 30-ти градусов и продолжает расти.
Чтобы стало хоть немного легче, на корабле сегодня пробуют изменить систему вентиляции. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на орбите, должны сегодня же протестировать, как работают все системы корабля после повреждения внешней обшивки.
Причиной внештатной ситуации, по предварительной версии, стало попадание в борт микрометеорита.
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