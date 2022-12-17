Побег более десяти женщин-заключенных сорвали бойцы спецназа РФ в Мариуполе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 69

Осужденные не раз устраивали саботаж на территории исправительного учреждения и даже бросались с ножами на его сотрудников.

Побег более десяти женщин-заключенных сорвали бойцы спецназа РФ в Мариуполе

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Побег свыше десяти женщин-заключенных предотвратили российские спецназовцы в Мариуполе. Об этом накануне сообщил старший инспектор приазовской колонии номер 107.

«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12, и как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — рассказал РИА Новости сотрудник колонии, служивший на момент инцидента в украинской системе исправительных учреждений.

Инспектор уточнил, что работать в колонии начал в марте. Тогда в исправительном учреждении находились 80 осужденных, из них большинство вели себя адекватно и с пониманием относились к ситуацию. Но несколько человек устраивали саботаж.

«Было время, когда в заборах было семь-девять дырок сквозных. Можно было выйти, зайти кому угодно, и осужденные, учитывая, что нас четверо человек было, не в состоянии были их всех удержать, осужденные выходили», — добавил инспектор.

Более того, уточнил он, рядом с исправительным учреждением находилась база с алкогольными напитками — заключенные этим пользовались. Были случаи, когда осужденные, напившись, с ножами устраивали бунт, накидывались на сотрудников колонии. И это повторялось несколько раз.

Взять ситуацию под контроль, по словам собеседника издания, удалось только после того, как на территорию зашли российские силы.

Всего, по данным инспектора, за период спецоперации из колонии в Мариуполе сбежали 29 заключенных, найти удалось не всех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нашла Росгвардия в оставленном ВСУ ангаре в зоне СВО.

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