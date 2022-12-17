Переговоры РФ, Украины и МАГАТЭ по судьбе ЗАЭС могут не состояться

Пока даже нет ориентировочных сроков начала диалога.

Россия, Украина и МАГАТЭ, скорее всего, не сядут в ближайшее время за стол переговоров по защитной зоне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такую уверенность накануне выразил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно. Поэтому гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси приходится заниматься „челночной дипломатией“, общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — цитирует постпреда ТАСС.

При этом он полагает, что шансы достичь взаимопонимания все же сохраняются. По крайней мере, об этом говорит поведение Киева, который не выступил против идеи на счет зоны безопасности на ЗАЭС и поддерживает контакты с руководством организации.

«Буквально в минувший понедельник в Париже состоялась встреча гендиректора МАГАТЭ с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой, насколько нам известно, эта тема обсуждалась достаточно подробно. Значит, процесс идет и шансы на достижение договоренности сохраняются», — добавил Ульянов.

Однако до финала в сложившейся ситуации еще далеко, и даже нельзя назвать приблизительные сроки, считает дипломат. Весь процесс идет медленно, и Украина до сих пор не озвучила внятную позицию.

Как известно, Запорожская АЭС находится в Энергодаре — это самая крупная атомная станция в Европе. С конца февраля объект находится под контролем российских сил, но подвергается обстрелам со стороны Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армия России уничтожила шесть РСЗО MLRS и MARS II в Запорожской области.