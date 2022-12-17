«Тренировочные лагеря»: как Качиньский готовится к взятию Киева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Ярослав Качиньский готовит масштабный план по возвращению Западной Украины

«Тренировочные лагеря»: как Качиньский готовится к взятию Киева

Фото: Zuma / ТАСС

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В данный момент в Польше любой житель может посетить специальные места и готовиться к боевым действиям в Незалежной.

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский решил в срочном порядке вернуть своей стране украинские земли и уже готовит для этого людей. Об этом говорится в статье издания Niezależny Dziennik Polityczny.

«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью — политически и финансово — контролирует киевское правительство», — говорится в сообщении.

Дальше — больше. В Польше были созданы специальные «тренировочные лагеря», в которых под контролем представителей Минобороны каждый доброволец может получить базовые военные навыки.

Более того, в Пентагоне эту информацию не опровергает. По информации США, в Польше сейчас ведутся ускоренные поставки оружия.

Кстати, дата возможного наступления известна тоже. Качиньский хочет пойти «Маршем Освобождения» на Киев уже 4 мая 2023 года.

До этого Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм». В документе говорится, что Россия нарушает права человека, международное право, устав ООН и многие другие обязательства.

А автор из издания Myśl Polska заявлял, что Польша активно ввязалась в создание «размежевания на два противостоящих» лагеря в мире, цель которого — изгнать Россию из Европы и разорвать ее связи со странами Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на заявления Польша отреагировала Мария Захарова.

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«Тренировочные лагеря»: как Качиньский готовится к взятию Киева

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