На острие атаки: Как работает разведка в зоне проведения СВО

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Журналист «Известий» познакомился с боевой работой российских разведчиков

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Журналист «Известий» познакомился с боевой работой российских разведчиков.

Замедлить наступление союзных сил на Донецком фронте Киеву своими провокациями не удается. Репортаж Александра Сафиуллина.

Аккуратно, вслушиваясь, группа разведчиков выходит из укрытия. Местами двигаются перебежками, после оценивают обстановку уже в прицел. Чисто. Можно работать.

На камере телефона, которым управляется коптер, уже видны густые клубы дыма — результат работы. Попали в укрепление противника. Вперед выдвигается тяжелая техника.

После, вновь фиксация — корректировка работы, и команда «огонь».

Так уничтожают укрепленные, укрытые позиции противника. Разведка уходит первой. Отмечает место, передает координаты и наблюдает за процессом.

Для того, чтобы начать свою работу и выполнить задачу, разведчикам каждый раз приходится выдвигаться из глубокого тыла, из таких вот относительно безопасных мест, аккуратно подходить к позициям противника, и при этом остаться незамеченным.

После стрельбы машина быстро меняет позицию. За это время противник уже мог поднять беспилотник и засечь место, из которого ведется огонь. Нужно уходить.

«Наша работа в основном заключается в корректировке артиллерии, танков, был выявлен противник, была выявлена цель, дали координаты, начали корректировать огонь», — рассказал военнослужащий ВС РФ, командир разведгруппы.

Разведка всегда знает примерный участок, на котором сосредоточены подразделения ВСУ, главное, незаметно подобраться ближе, засечь, передать точные координаты и после, когда техника откроет огонь — фиксировать все передвижения противника.

«Запускаем глаза и наблюдаем за выстрелами, бывает такое, что еще ближе приходится подойти, из укрытия. Пытаемся взаимодействовать со всеми штурмовыми подразделениями, батальонами», — сообщил российский боец.

Со всеми прямая связь, данные передают в реальном времени. Если в процессе разведка замечает движение на другом участке, координаты передаются «в центр», там решают, чем уничтожить противника — и уже артиллеристы вступают в бой.

«Противник пытается огрызаться, в основном сейчас артдуэли идут у нас. Противник пытается с неба нас наблюдать, когда идешь по открытке, тебе спрятаться негде, приходится, чуть ли не руками копать себе окоп, чтобы спрятаться», — рассказал военнослужащий российской армии.

В этом деле без хитростей и секретов никак. Вперед всегда уходит малая группа разведки, главное, зайти максимально незаметно. С той стороны внимательно следят.

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