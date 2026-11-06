Отвага и верность: посвященная погибшим военкорам выставка открылась в парке «Патриот»

В парке «Патриот» открылась выставка «Честь. Слово. Память». На стендах — фотографии двадцати военных корреспондентов, фотографов, операторов, погибших в Донбассе с 2014 года и в ходе СВО. Среди них и корреспонденты «Известий» — Семен Еремин, Александр Мартемьянов, Александр Федорчак.

У каждого свой путь, и свой характер. Но всех объединяло чувство долга и смелость — говорить и показывать правду, рискуя собственной жизнью. На экспозиции побывал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Знакомые и родные лица. Коллеги, друзья, соратники. Выставка «Честь. Слово. Память.» в парке «Патриот» — еще один повод вспомнить тех, кто не вернулся из последней командировки. Организатор — Благотворительный фонд военкора имени Анны Прокофьевой. Это официально. А если сказать проще — все это придумала мама Ани. Ее самый преданный телезритель.

«Она все пропускала так близко к сердцу, через себя, что вседа боялась, что что-то не доскажет, что-то пойдет не так, передаст не те чувства. Мы ее успокаивали, мы смотрели все репортажи. Мы были ошеломлены, безумно ею гордились», — сказала мама Анны Прокофьевой Ольга Прокофьева.

Анна Прокофьева в 2022 году села на отцовский внедорожник, загрузила его гуманитарным грузом и отправилась в зону СВО, поставив перед этим фактом редакцию, в которой тогда работала переводчиком. У нее была цель — любой ценой стать военным репортером, и она добилась этого.

«Домой она приезжала как в командировку. И мы даже обижались, что она говорила «мне через две недели обратно, мне там хорошо, я туда, я с ребятами. там все по-честному, все понятно», — сказала сестра Анны Прокофьевой Анастасия Прокофьева.

«Мы, военкоры, чаще встречались на фронте. В тылу разве что на похоронах. И вот теперь, когда всех павших объединила единая выставка, осознаешь, как много коллег ушло. Почти полноценный взвод», — сказал корреспондент.

На выставке фотографии двадцати погибших в Донбассе репортеров. Из них только четверо погибли в 2014-м году. Это Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян и Андрей Стенин. Все остальные погибли после начала специальной военной операции.

Первая, и потому самая ошеломительная потеря редакции «Известий» — Семен Еремин. Погиб в апреле 2024-го от удара дрона. Самый талантливый и опытный военкор «Известий», который выходил невредимым из самых страшных ситуаций.

«Мы с Семой земляки, мы вдвоем из Ставрополя и вместе работали в корпункте Пятого канала. Сема был удивиельный человек. Я думаю, что все, кто его знали, могут об этом сказать. Он внешне был скала. Крепкий, здоровый мужик. Но при этом внутри он очень тонкий, творческий и оригинальный. Если посмотреть любой репортаж Семена Еремина — это всегда будет оригинальный взгляд», — сказал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.

В начале 2025-го года, возвращаясь из Горловки, погиб отважный донецкий собкор Александр Мартемьянов. С 2022 года он снимал последствия всех обстрелов Донецка, был ранен, но, несмотря на это, вернулся в строй.

И уже в марте в редакции снова горе — в Луганской Народной Республике погибает Александр Федорчак. Самый молодой и веселый военкор «Известий». Курсант Нахимовского севастопольского училища, встретивший русскую весну в Крыму еще мальчишкой, таким он и останется в памяти. На этих кадрах он дурачится в блиндаже за несколько дней до своей гибели. Его на свой телефон снимает военкор НТВ Илья Лядвин.

«Вот на этих фотографиях — весь Саша и есть. Вечно с улыбкой, всегда найдет какого-то кота. Независимо, где, блиндаж, позиция — всегда максимально открытый, честный, настоящий. И бойцы то же самое отмечали, что с ним всегда было легко общаться, говорить. Легко работать», — сказал военный корреспондент НТВ Илья Лядвин.

Все они разные, но их объединяет одно — отвага и верность своей опасной профессии. Все погибшие военкоры награждены орденами Мужества. Посмертно.

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