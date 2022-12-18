Украинская беженка пожаловалась на британское жилье: «Плесень на стенах»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 66

Беженка с Украины Тараненко вернулась на родину из-за плохого жилья в Британии

Украинская беженка пожаловалась на британское жилье: «Плесень на стенах»

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Однако женщина намерена встретить доброго британца и вернуться в Троубридж с детьми, пока на Украине не станет безопасно.

На невыносимые условия жизни в Британии пожаловалась беженка с Украины Наталья Тараненко. Об этом сообщило издание Gazette and Herald. Около полугода назад женщина приехала в город Троубридж на юге Соединенного Королевства вместе с тремя детьми. По ее словам, семья так и не нашла приличное жилье.

«Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей — Прим. ред.)», — сказала Тараненко.

Беженка добавила, высокая влажность привела к появлению плесени в квартире. Дети постоянно кашляли. Поиск другого жилья не дал результатов, поэтому семья вернулась в Незалежную.

«У нас дома (на Украине) не всегда есть электричество, его включают только на два часа в день», — пояснила женщина.

Кроме того, она подметила, что ее дети начали ходить в школу в Троубридже и стали привыкать к новой жизни, найдя друзей. Несмотря на подобный опыт, Наталья надеется, что вернется в Соединенное Королевство с детьми, пока в Самостийной не станет спокойно. Тараненко хочет в тот же город. Также она выразила надежду, что в будущем году встретит британца «с добрым сердцем», который поймет ее ситуацию.

«Я очень надеюсь, что нам улыбнется удача, и мы сможем снять жилье где-нибудь, где будем так же счастливы», — подытожила Тараненко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где разочаровались в украинских беженцах.

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