В Венгрии и Чехии разочаровались в украинских беженцах вслед за британцами
Жители Соединенного Королевства все чаще отказывают приехавшим из Незалежной в крыше над головой. В этом с ними становятся солидарны и европейцы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen; 5-tv
В Великобритании к энергокризису добавилась еще одна проблема. Более двух тысяч украинских беженцев остались без крыши над головой.
Местные жители стали массово отказывать им в помощи, несмотря на компенсации, которые обещали семьям, принимающим украинцев. Число бездомных в Королевстве уже выросло на треть и, как ожидается, в ближайшее время еще увеличится.
Недовольство ситуацией с беженцами нарастает и в других странах Европы. Даже там, где всегда лояльно относились к мигрантам. Это показал последний опрос. Ну а меньше всего украинцам сейчас рады в Венгрии и Чехии.
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