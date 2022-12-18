Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 103

Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

По словам немецкого чиновника, окончание конфликта усложнит судьбу украинцев.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила с публичным призывом немедленного прекращения боевых действий на территории Украины.

В интервью местному изданию Bild am Sonntag чиновник выступила категорически против окончания украинского конфликта на условиях Москвы. По мнению Анналены, такой исход событий не положил бы конец «ужасу для народа Украины».

На вышеупомянутом заявлении Бербок останавливаться не стала и добавила, что совершенно не верит в скорое прекращении огня. Глава немецкой дипломатии считает, что президенту России Владимиру Путину нужно «лишь отдать один указ об отступлении», но якобы не делает этого.

Российская Федерация 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с РФ.

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Глава МИД ФРГ Бербок выступила против прекращения огня на Украине

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