Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Шольц призвал возобновить взаимодействие с Россией после окончания конфликта на Украине

Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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По мнению канцлера ФРГ, если перестать разговаривать с Москвой, урегулирование кризиса на Украине «станет еще более маловероятным».

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимо сохранять диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — подчеркнул политик.

По мнению Шольца, если перестать разговаривать, урегулирование кризиса на Украине «станет еще более маловероятным». Он также не исключил своего визита в Москву по окончании специальной военной операции, отметив, что сейчас не время для этого.

Шольц также уклонился от прямого ответа на вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности в случае мирного урегулирования. По словам канцлера, это «сложный вопрос», ответ на который будет получен при переговорах.

На днях Шольц заявил, что Европа продолжит помогать Украине во всех сферах, включая финансовую, гуманитарную и военную. Кроме того, как пишет Reuters, Шольц оказывает давление на Евросоюз и настаивает на введении санкций в отношении РФ, пока конфликт на Украине не закончится.

Накануне в ЕС утвердили девятый пакет санкций против России. Документ предусматривает индивидуальные санкции, которые коснутся двухсот человек из «верхушки российской элиты». Также он расширяет список товаров, которые нельзя ввозить в нашу страну, и запрещает инвестиции в горнодобывающий сектор России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Евросоюза позволили США вытирать о себя ноги.

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