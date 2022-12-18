Дочь солиста группы «На-На» госпитализирована в отделение реанимации

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова госпитализирована в отделение реанимации столичной больницы. По предварительной информации 5-tv.ru, девушка находится в тяжелом состоянии.

Алене Политовой 22 года. Она выросла в Германии и только несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.