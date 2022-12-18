Дочь солиста группы «На-На» госпитализирована в отделение реанимации

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 359

Алена Политова выросла в Германии и только несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.

Дочь солиста группы «На-На» госпитализирована в отделение реанимации

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Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова госпитализирована в отделение реанимации столичной больницы. По предварительной информации 5-tv.ru, девушка находится в тяжелом состоянии.

Алене Политовой 22 года. Она выросла в Германии и только несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.

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